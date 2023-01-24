Опрос NUR.KZ: как часто вы болеете?

Болезнь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зима – время простуд из-за холодов. Весной же, с таянием снега и потепления, появятся вирусы. Каждый по-своему старается уберечься от болезни, передает корреспондент NUR.KZ.

Каждая болезнь – это не только ослабевание организма, но еще и больничный, который не всегда оплачивается в полной мере, пропуски детей в школе, а главное – физический дискомфорт и даже возможные осложнения.

Кто-то, пытаясь избежать недуга, занимается профилактикой заболеваний или ставит прививки от тех или иных инфекций. Кто-то не делает ничего, но умудряется оставаться здоровым, даже когда всех вокруг "косит" вирус. Есть и те, кто относится к любой болезни философски.

Мы решили узнать у наших читателей: как часто болеете вы и ваша семья?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2006509-opros-nurkz-kak-chasto-vy-boleete/