Где найти хорошего психолога в Казахстане

Сервис для поиска психологов: Sez.im

Этой осенью в Казахстане запустился проект sez.im - сервис для поиска психологов онлайн. Опытными психологами на платформу отбираются только проверенные квалифицированные специалисты.

Проверяется образование, стаж, опыт работы, а также психологи проходят тестирование на соответствие регламентам этического кодекса. Клиенты сервиса могут подобрать нужного себе специалиста на основании запроса и финансовых возможностей.

Команда проекта видит своей целью развитие рынка получения психологических консультаций, как через образовательные инициативы для населения, так и через инициативы для развития и роста специалистов.

Сервис для поиска психологов: Sez.im

"Последние несколько лет сильно сказались на моральном состоянии людей во всем мире, что отразилось на росте количества обращений за психологической помощью. И если во всем мире уровень образованности людей в вопросах психологического консультирования позволяет им получать необходимую помощь, то в Казахстане ситуация выглядит совсем иначе.

Данная тема до сих пор является табуированной, люди стесняются говорить о своих проблемах. Обращаться за помощью кажется многим чем-то постыдным, в обществе бытует мнение, что психологи нужны только больным людям. Растет уровень тревожности, а о способах борьбы с этим, наши граждане не знают", - рассказал основатель проекта Алан Ибраим.

Сервис для поиска психологов: Sez.im

По его словам, второй важной проблемой нашего рынка является то, что услуги представляются в хаотичном порядке. С каждым годом появляется все больше и больше специалистов, которые паразитируют на проблемах обычных людей, продавая им "волшебные таблетки" в виде марафонов и неквалифицированных консультаций под знаменем психологии.

"Мы создали проект sez.im, чтобы сделать получение качественных психологических услуг доступнее как с точки зрения удобства, так и с точки зрения стоимости. Онлайн-терапия, зачастую, выходит дешевле, чем прохождение сессий офлайн, плюс, пользователи экономят время и деньги на дороге.

Вторая важная цель нашего проекта - повышать уровень образованности наших граждан в плане получения психологических услуг. Хочу также отметить, что только 5% терапевтов проходит наш отбор.

Мы точно знаем, как на личном опыте, так и на опыте наших клиентов, что психологические консультации способны улучшать качество жизни людей. Мы любим нашу страну и хотим, чтобы у каждого человека был доступ к получению качественных услуг от квалифицированных специалистов. Большая миссия нашего проекта - развитие эмоционального интеллекта людей, повышение уровня эмпатии, уважения и понимания в нашем обществе", - заявил Ибраим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2003059-gde-nayti-horoshego-psihologa-v-kazahstane/