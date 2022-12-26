Антикор: В Наццентре детской реабилитации продавали квоты на лечение детей

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

В Антикор поступило обращение о том, что сотрудники Наццентра детской реабилитации могли получать вознаграждение за предоставление квот. В официальном Telegram-канале ведомства сообщили, что они пресекли мошенническую схему и внесли представление в МЗ по этому факту.

На основании обращения Уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин Антикоррупционная служба провела досудебное расследование по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации Корпоративного фонда "University Medical Center".

"Установлено, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема была пресечена, а причиненный ущерб родителям – полностью возмещен.

"Антикоррупционной службой в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса внесено в министерство здравоохранения представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона по вопросам распределения квот на реабилитационное лечение детей", – подчеркнули представители Антикора.

Добавим, что согласно указанной статье, установив при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона.

Представления подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

Также добавим, что квота, как сообщается на сайте eGov.kz, – это средства, которые государство выделяет на проведение определенного вида лечения своему заболевшему гражданину.

Кроме того, сообщается, что в ходе следствия был выявлен ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детей:

отсутствовало единообразное распределение квот в регионах;

имеется недоверие родителей и недостаточная разъяснительная работа с ними;

отсутствие прозрачной и общедоступной очередности;

нехватка подобных республиканских центров в стране.

"В этой связи Агентством по противодействию коррупции на площадке Минздрава с участием Аружан Саин, вице-министра Вячеслава Дудника, руководителей территориальных управлений здравоохранения, Корпоративного фонда "University Medical Center", а также НЦДР рассмотрено представление", – добавили в ведомстве.

По результатам обсуждения Министерством здравоохранения РК в целях минимизации коррупционных рисков запланировано создание Комиссий в регионах по распределению квот в республиканские центры.

Помимо этого, в ближайшее время будет запущена общедоступная электронная очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении.

"Эти меры позволят проводить учет всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи.

Кроме того, в настоящее время завершается работа по возвращению НЦДР из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК.

Антикоррупционная служба призывает граждан не пользоваться услугами сомнительных лиц и получение льгот на лечение и реабилитацию детей осуществлять только на законных основаниях", – подытожили представители Антикора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2003056-antikor-v-natstsentre-detskoy-reabilitatsii-prodavali-kvoty-na-lechenie-detey/