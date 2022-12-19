Директор дома ребенка в Актобе вернула через суд свою должность

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Уволенная Айгуль Бижанова, которая много лет работала главврачом дома ребенка "Умит", через суд восстановила свою должность. В суде посчитали, что увольнение было незаконным, передает газета "Диапазон".

В 2021 году детей в возрасте от 5 до 18 лет, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе синдромом Дауна, олигофренией, ДЦП, умственной отсталостью, из частного реабилитационного центра поместили в часть здания дома ребенка "Умит".

Депутатам облмаслихата не понравились условия, в которых содержались дети. Они потребовали улучшений условий для этих детей за счет увеличения площади, то есть предлагали под специнтернат с этими детьми отдать половину здания дома ребенка.

Депутат Бахыт Жаншаева отметила, что против этого выступала главврач учреждения Айгуль Бижанова. Чиновница сообщила, что депутаты обращались к начальнику управления здравоохранения с тем, чтобы главврача привлекли к дисциплинарной ответственности.

Бижанова в свою очередь уверяла, что не против детей-инвалидов, но такое соседство опасно для малышей-воспитанников "Умита" и для персонала.

Сообщается, что из-за новых воспитанников ей пришлось убрать несколько кабинетов, в том числе ЛФК, массажный и спортзал.

Бижанова недоумевала, почему ей сделали строгий выговор, по сути, она не препятствовала заселению детей-инвалидов. После строгого выговора ее сначала отстранили от работы на несколько месяцев, а потом уволили.

Женщина обратилась в суд, который установил, что отстранили Бижанову от работы на основании протокола комиссии партии Amanat. Однако у партии нет полномочий отстранять работников, на нее государство возложило совсем другие функции, отметили в суде.

В итоге суд обязал облздрав восстановить истца в должности главврача "Умита" и выплатить зарплату за все то время, что она не работала.

Будущее детей-инвалидов, которых подселили в дом ребенка "Умит", пока неизвестно, отметили корреспонденты издания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2001994-direktor-doma-rebenka-v-aktobe-vernula-cherez-sud-svoyu-dolzhnost/