Школьников отправили на каникулы из-за риска заражения лихорадкой Эбола в Уганде

Школьники. Иллюстративное фото: Frank May/Picture alliance/Getty Images

Правительство Уганды отправило всех школьников на рождественские каникулы на две недели раньше срока. Это было сделано ради сдерживания распространения лихорадки Эбола, передает BBC.

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Журналисты отмечают, что данное действие расходится с уверениями властей, что ситуация находится под контролем. За последние два месяца от вируса умерло 55 человек. Официально о вспышке было объявлено 20 сентября. Однако эксперты считают, что до этого дня 22 жителя страны умерли от лихорадки Эбола.

Некоторые эксперты выразили сомнения по поводу закрытия школ, поскольку, по их мнению, это может только усугубить ситуацию. Эбола — это вирусная инфекция, которая распространяется через биологические жидкости человека. Многие дети в Уганде учатся в школах-интернатах. На каникулы все они отправятся в свои населенные пункты.

"Они будут ехать в автобусах, микроавтобусах и автомобилях. Транспортные устройства обеспечивают идеальные условия для общения в тесном контакте", — сказала доктор Олив Кобусингье, старший научный сотрудник Южно-Африканского университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1999186-shkolnikov-otpravili-na-kanikuly-iz-za-riska-zarazheniya-lihoradkoy-ebola-v-ugande/