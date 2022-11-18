Антитабачные законы Новой Зеландии повлияли на увеличение количества вейперов в стране

No smoking. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уровень курения в Новой Зеландии упал до рекордно низкого уровня, поскольку правительство хочет сделать страну полностью свободной от табачного дыма к 2025 году. Однако процент людей, которые перешли на вейпы, также вырос, передает The Guardian.

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Новые статистические данные показывают, что число людей, курящих ежедневно, упало до 8%, что является самым низким показателем с момента начала регистрации. В прошлом году этот показатель был равен 9,4%. Заместитель министра здравоохранения доктор Айеша Верралл заявила, что план правительства по сокращению курения работает.

"Число курящих людей за последний год сократилось на 56 тысяч человек, несмотря на давление и стресс, связанные с пандемией. Сейчас уровень курения в нашей стране вдвое меньше, чем 10 лет назад", — сказала она.

Снижение общего уровня курения в Новой Зеландии до 8% уже делает страну одной из самых некурящих в мире. Однако вполне вероятно, что значительная часть новозеландцев, бросивших курить, может переключиться на вейпинг. Согласно последним данным, рост числа ежедневных пользователей вейпов был больше, чем сокращение числа ежедневных курильщиков. 8,3% взрослых в настоящее время курят вейп ежедневно, по сравнению с 6,2% в прошлом году.

В августе правительство Новой Зеландии приняло первый в мире закон, запрещающий следующему поколению покупать сигареты на законных основаниях. Законы, прошедшие первое чтение, устанавливают неуклонно повышающийся покупательный возраст. Таким образом, подростки никогда не смогут легально покупать сигареты, а правительство будет формировать поколение без курения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1997582-antitabachnye-zakony-novoy-zelandii-povliyali-na-uvelichenie-kolichestva-veyperov-v-strane/