На бюджетные деньги возведут недостроенную турецкими инвесторами больницу в СКО

Больница. Иллюстративное фото: pixabay.com

Замакима СКО Сатжан Аблалиев сообщил, что многопрофильную больницу в Петропавловске, которую обещали построить турецкие инвесторы, будут достраивать за счет бюджетных средств, передает Петропавловск.news.

В 2020 году в Петропавловске начали строительство современной многопрофильной больницы, которое было рассчитано на 2,5 года. Жителям СКО обещали современную многопрофильную больницу, новое дорогостоящее оборудование и высококлассных специалистов.

Реализацией проекта занималась турецкая компания YDA Group. В новом стационаре планировали установить линейный ускоритель стоимостью порядка 1,5 млрд тенге, предполагалось сделать единый центр получения анализов. На территории больницы хотели расположить центр санитарной авиации.

Но полгода назад строительство больницы по неозвученным причинам приостановили. Сейчас объект заморожен, никакие работы там не ведутся, сообщает издание.

Однако вчера в акимате СКО заявили, что больницу все-таки достроят, но уже не за счет инвесторов, а на бюджетные деньги.

"В рамках реализации механизма государственно частного партнерства за счет республиканского бюджета в областном центре будет продолжено строительство многопрофильной больницы. На сегодняшний день идет корректировка договора ГЧП", — рассказал замакима СКО Сатжан Аблалиев на онлайн-туре по инвестпроектам в сфере строительства.

Однако точные сроки, когда именно строительство будет возобновлено, он не назвал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1997518-na-byudzhetnye-dengi-vozvedut-nedostroennuyu-turetskimi-investorami-bolnitsu-v-sko/