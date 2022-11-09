Грипп. Иллюстративное фото: demaerre / Getty Images

Заболеваемость гриппом в США достигла десятилетнего максимума. Уровень госпитализаций также резко вырос. Врачи связывают это с тем, что люди стали реже получать вакцины от гриппа, передает BBC.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в этом году взрослые жители США получили на пять миллионов меньше прививок от гриппа по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты в области здравоохранения обеспокоены распространением респираторно-синцитиального вируса (RSV), который может захлестнуть больницы этой зимой.

Как сообщают в CDC, в этом году от гриппа умерло не менее 730 человек. И хотя пожилые люди являются наиболее уязвимой возрастной группой, среди погибших было, по меньшей мере, четверо детей. Серьезность опасений этого сезона сравнима с пандемией свиного гриппа H1N1, которая поразила США в 2009 году.

"Нет никаких сомнений, что этой зимой мы столкнемся с некоторыми проблемами", — заявила на брифинге в пятницу Дон О'Коннелл, помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1996211-zabolevaemost-grippom-v-ssha-dostigla-desyatiletnego-maksimuma/