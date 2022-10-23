Пероральную вакцину для борьбы с полиомиелитом могут разрешить в Нью-Йорке

Вирус полиомиелита. Иллюстративное фото: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассматривают возможность использования пероральной вакцины от полиомиелита для подавления вспышки заболевания в Нью-Йорке. Этот факт может стать первым возвращением к подобному типу вакцин за последние 20 лет, передает CNBC.

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"Мы обсуждаем с нашими коллегами из Нью-Йорка вопрос об использовании новой пероральной вакцины. Конечно, это требует времени. Мы не можем немедленно ввести в обращение новую вакцину. Прежде чем это случится, потребуется много обсуждений о необходимости возвращения США к использованию пероральных вакцин от полиомиелита", — сказала доктор Джанелл Рут, руководитель группы CDC по изучению полиомиелита.

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк заявил, что сотрудничает с CDC в рамках изучения данного вопроса. В 2000 году регуляторы США сняли с продаж пероральную вакцину из-за того, что она содержала ослабленный живой штамм вируса, который в редких случаях может мутировать в вирулентную форму, заразную для непривитых людей. Ученые считают, что нынешняя вспышка была вызвана кем-то, кто получил "живую" вакцину за рубежом и начал цепочку передачи в Нью-Йорке.

При этом образцы сточных вод Нью-Йорка схожи с образцами вод Лондона и Иерусалима. Пока неясно, где именно вспышка началась раньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1993936-peroralnuyu-vaktsinu-dlya-borby-s-poliomielitom-mogut-razreshit-v-nyu-yorke/