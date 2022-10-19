Безрецептурная продажа слуховых аппаратов стала доступна в США

Слуховой аппарат. Иллюстративное фото: pixabay.com

С этой недели жители США смогут купить слуховые аппараты в аптеках без рецептов. Специалисты говорят, что новые правила торговли встряхнут отрасль, в которой раньше доминировали крупные производители. По мнению экспертов, эти компании не давали развиваться более мелким предприятиям, внедряющим инновации, передает The Washington Post.

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Сторонники изменений говорят, что переход к безрецептурной продаже слуховых аппаратов приведет к революции более низких цен и новых технологий, а также расширит доступ к помощи для миллионов людей. Новшества обещают улучшить жизнь людей, которые имеют потерю слуха. Однако они также станут масштабным испытанием для органов здравоохранения.

"Преимущества этого нововведения перевешивают сложности, с которыми нам придется столкнуться. Потребители получат больше доступа к помощи при более низких затратах. В конечном итоге это приведет к значительным изменениям в развитии индустрии здорового слуха", — сказала Миган П. Рид, директор отделения аудиологии в лечебно-исследовательской больнице Massachusetts Eye and Ear.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1993196-bezretsepturnaya-prodazha-sluhovyh-apparatov-stala-dostupna-v-ssha/