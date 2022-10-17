Казахстанским врачам хотят позволить отказываться от лечения пациента

Врачи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Минздрав Казахстана разработал концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.

В законопроекте отмечается, что его разработка обусловлена необходимостью совершенствования законодательства РК с целью реализации поручения главы государства в части разработки и внедрения системы юридической защиты медработников.

Согласно первой версии проекта, лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медорганизации (подразделением) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения при единомоментном соблюдении трех условий:

1) отказ от ведения пациента не угрожает его жизни;

2) отказ от ведения не угрожает здоровью окружающих;

3) отказ от ведения согласован с должностным лицом МО.

Кроме того, предлагается разработать механизм нормативного правового регулирования правоотношений врача и пациента (юридическая защита медицинских работников), к примеру, отказ врача от ведения пациента в связи с возникновением опасности угрожающей жизни и (или) здоровью медицинского работника, конфликтом интересов.

Концепция проекта также предусматривает необходимость принятия мер по дестигматизации пациентов с психическими и поведенческими расстройствами.

"В основном пациенты психиатрического (наркологического) профиля не представляют социальную опасность, 98-99%. Вместе с тем обществом все пациенты психиатрического профиля воспринимаются социально опасными, в связи с чем возникает необходимость четкого определения лица, представляющего социальную опасность, в целях предотвращения нарушения прав других психических больных.

В этой связи предлагается внесение нового понятия – социальная опасность лица с психическим поведенческим расстройством (заболеванием), в том числе связанным с употреблением психоактивных веществ", – говорится в документе.

Законопроектом также предусматривается совершенствование и развитие органного донорства, то есть прижизненное волеизъявление самого гражданина (потенциального донора) на посмертное донорство.

Так, на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находятся 3 562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей (3 208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 – печени, 153 – сердца, 16 – легких, и 6 – легочно-сердечного комплекса).

"В здравоохранении развиты современные медицинские инновационные технологии в области трансплантации, имеются подготовленные специалисты. Однако из-за дефицита донорских органов пациенты годами ожидают очереди на трансплантацию или умирают не дождавшись ее.

Предлагаемая поправка будет способствовать увеличению донорского пула и получения доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, сведет к минимуму риск купли-продажи органов. В мировой практике, для увеличения пула донорских органов, в качестве прижизненного донора могут выступить супруги, при наличии тканевой совместимости с реципиентом. Доступность получения трансплантологической помощи населению страны позволит обеспечить качество и продолжительность жизни пациента", – отмечается в документе.

В проекте закона также предлагается введение нормы по запрету оборота электронных систем потребления (вейпов) и ароматизаторов, ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей "вейповую эпидемию" в стране.

В Минздраве отметили, что потребление табачных изделий является одним из факторов риска развития неинфекционных заболеваний (болезней системы кровообращения, органов дыхания и онкологических заболеваний).

В Минздраве отметили, что потребление табачных изделий являтся одним из факторов риска развития неинфекционных заболеваний (болезней системы кровообращения, органов дыхания и онкологических заболеваний).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1993080-kazahstanskim-vracham-hotyat-pozvolit-otkazyvatsya-ot-lecheniya-patsienta/