ВОЗ: Нужно больше международной помощи для остановки лихорадки Эбола в Уганде

Лихорадка Бола. Иллюстративное фото: John Moore/Getty Images

Всемирная организация здравоохранения призывает увеличить объем международной помощи для предотвращения распространения лихорадки Эбола за пределы Уганды. На сегодняшний день, в стране выявлено 74 подтвержденных и вероятных случая лихорадки Эбола в пяти округах. От болезни скончалось 39 человек, передает CNBC.

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ВОЗ работает с правительством Уганды, чтобы предотвратить распространение смертельной вспышки лихорадки Эбола на соседние страны, заявил глава глобальной организации в области здравоохранения. По данным ВОЗ, органы здравоохранения Уганды выявили 74 подтвержденных и вероятных случая лихорадки Эбола в пяти округах. От болезни скончалось 39 человек, еще 14 выздоровели. Более 660 человек, которые, возможно, подверглись воздействию вируса, находятся под активным наблюдением.

"Сейчас наша основная задача — поддержать правительство Уганды, сдержать эту вспышку и не допустить ее распространения на соседние страны", — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Уганда объявила о вспышке лихорадки Эбола в конце сентября после того, как один гражданин страны получил положительный результат на вирус. Лицензированных вакцин или методов лечения штамма этого вируса не существует. Эболавирус не передается воздушно-капельным путем. Люди заражаются этой болезнью при непосредственном контакте с биологическими жидкостями больного человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1992518-voz-nuzhno-bolshe-mezhdunarodnoy-pomoschi-dlya-ostanovki-lihoradki-ebola-v-ugande/