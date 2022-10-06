Безрецептурную продажу противозачаточных таблеток могут разрешить в США

Таблетка. Иллюстративное фото: Pexels.com

Медицинские регуляторы США рассматривают возможность разрешения безрецептурной продажи оральных контрацептивов. Компании-производители обращаются с такой просьбой к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, поскольку все больше штатов внедряют запрет на аборты, передает Financial Times.

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Более 60 лет назад США произвели революцию в жизни женщин, одобрив производство противозачаточных таблеток. Сейчас, впервые в истории страны, рассматривается возможность безрецептурной продажи этих средств. В ноябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассмотрит заявку HRA Pharma на свободную продажу в аптеке оральных контрацептивов. Компания Cadence Health готовится подать аналогичную заявку.

Обе компании заявили Financial Times, что расширение доступа к противозачаточным средствам поможет снизить высокий уровень незапланированных беременностей в США. По мнению представителей бизнеса, эта проблема стоит особенно остро в условиях ограничения репродуктивных прав женщин.

В июне Верховный суд США отменил судебное решение "Роу против Уэйда", которое закрепляло конституционное право на аборт на протяжении последних 50 лет. Теперь каждый штат может вводить или отменять запрет на аборты по своему усмотрению.

Более чем в 100 странах мира оральные контрацептивы продаются без рецепта, но в США женщинам по-прежнему требуется рецепт врача для их приобретения. Согласно исследованию Института Гуттмахера, около 45% беременностей в США (3 млн в год), являются непреднамеренными. Этот процент выше среди женщин с низким доходом и женщин без образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991177-bezretsepturnuyu-prodazhu-protivozachatochnyh-tabletok-mogut-razreshit-v-ssha/