Автор теста на определение синдрома Дауна у плода получил престижную премию

ДНК. Иллюстративное фото: pixabay.com

Автор неинвазивного пренатального ДНК-теста, позволяющего выявить синдром Дауна у ребенка в утробе матери, получил престижную медицинскую премию Ласкера. Эксперты говорят, что эта награда является важным шагом на пути к Нобелевской премии в области медицины, передает The New York Times.

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Доктор Юк Мин Деннис Ло, исследователь из Гонконга, сделал сенсационное открытие в 1997 году. Он обнаружил, что крошечные кусочки ДНК нерожденного ребенка присутствуют в кровотоке его матери. Коллеги доктора скептически восприняли его открытие и не поддержали его устремлений.

Спустя два десятилетия значимость открытия, сделанного доктором Ло, не вызывает сомнений. Оно легло в основу неинвазивного пренатального теста на синдром Дауна, который был проведен десятки миллионов раз и принят более чем в 60 странах.

В среду, 28 сентября, доктор Юк Мин Деннис Ло был отмечен премией Ласкера, одной из самых престижных наград в области медицины, с выигрышем в размере 250 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что присуждение Ласкеровской премии часто является признаком того, что через время ее обладатель будет отмечен Нобелевской премией в области медицины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1990217-avtor-testa-na-opredelenie-sindroma-dauna-u-ploda-poluchil-prestizhnuyu-premiyu/