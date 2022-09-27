"Не вовремя оказали помощь": малыш умер в больнице в Карагандинской области

Отец ребенка Берик Айдархан. Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Караганде расследуют смерть 8-месячного ребенка, поступившего в Каркаралинскую больницу. У малыша была рвота, он промучился три дня и скончался. Родные мальчика уверены, что его могли спасти при своевременном оказании квалифицированной помощи, передает телеканал "Астана".

Берик Айдархан едва сдерживает слезы. Он больше трех часов на руках вез тело мертвого восьмимесячного сына из Каркаралинска в Караганду на экспертизу.

Мужчина до сих пор не может поверить, что за три дня потерял здорового ребенка. По словам отца, 17 сентября у малыша началась рвота, была температура и диарея.

Семья обратилась в районную больницу. Там выписали лекарства и отправили домой. Но ребенку стало хуже. Через два дня его увезли в медицинское учреждение уже на скорой помощи.

Тетя мальчика Айжан Акшолакова говорит, что подняла тревогу. Просила местных докторов вызвать санитарный вертолет и отправить племянника в областную клинику в Караганду.

"Не вовремя была оказана медпомощь, это же немыслимо! Маленький ребенок, который прожил 8 месяцев всего лишь, можно же было предоставить вертолет, он бы прибыл за 40 мин. Но предоставили машину, которая ехала 4 часа", - возмущается женщина.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что врачи Каркаралы запрашивали санитарную авиацию. Но мальчик был уже нетранспортабелен. Из Караганды приехали несколько специалистов. Однако маленький пациент умер в реанимации, не приходя в сознание.

К расследованию обстоятельств трагедии приступили в департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля.

"Предварительный диагноз судебно-медицинской экспертизы установлен - неуточненная двусторонняя пневмония. По донесению управления здравоохранения был установлен диагноз - острая кишечная инфекция", - отметила руководитель ведомства Ольга Смирнова.

Диарея, рвота, температура могут быть следствием пневмонии. Эти видимые признаки должны были насторожить каркаралинских врачей, отмечают в департаменте. Расследование покажет, какую помощь оказали ребенку, чем и как его лечили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1989760-ne-vovremya-okazali-pomosch-malysh-umer-v-bolnitse-v-karagandinskoy-oblasti/