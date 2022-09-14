Врачи: ВИЧ-инфицированные пациенты чаще госпитализируются с оспой обезьян

Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Люди с ВИЧ, заболевшие оспой обезьян, чаще госпитализируются по сравнению с другими категориями граждан, у которых была обнаружена оспа. Такие данные приводят Центры по контролю и профилактике заболеваний США, передает CNBC.

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Согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), люди, живущие с ВИЧ и заболевшие оспой обезьян, госпитализируются в два раза чаще, чем другие пациенты, у которых диагностирован этот новый быстро распространяющийся вирус. В отчете, опубликованном в четверг, сказано, что 38% из почти двух тысяч человек, у которых в период с мая по июль была диагностирована оспа обезьян, являются ВИЧ-положительными. Среди 1300 пациентов, с диагностированной оспой обезьян, 8% ВИЧ-положительных были госпитализированы по сравнению с 3% людей без ВИЧ-инфекции.

При этом полных данных о причинах госпитализации у CDC нет. Поэтому организация не может утверждать, имеют ли ВИЧ-положительные люди более выраженные симптомы оспы обезьян.

Должностные лица CDC, которые являются авторами исследования, заявили, что вакцинация против оспы обезьян должна быть приоритетной для людей, которые являются ВИЧ-положительными и имеют другие инфекции, передающиеся половым путем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987497-vrachi-vich-infitsirovannye-patsienty-chasche-gospitaliziruyutsya-s-ospoy-obezyan/