Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Вспышка оспы обезьян отступает в США, поскольку страна развернула широкую кампанию по вакцинации населения. Об этом рассказал Деметре Даскалакис, представитель Белого дома по вопросам здравоохранения, передает CNBC.

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По данным Белого дома, вспышка оспы обезьян в США замедляется по мере того, как вакцины становятся более доступными, а общественность более осведомлена о том, какие действия могут предпринять люди, чтобы снизить риск заражения. По словам Деметре Даскалакиса, в Калифорнии, Нью-Йорке, Иллинойсе и Техасе за последний месяц произошло значительное снижение числа новых случаев.

"Положительная тенденция, которую мы наблюдаем в последнее время, говорит о том, что граждане предпринимают конкретные действия для защиты от вируса. В том числе, меняют свое поведение и вакцинируются", — сказал Даскалакис.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, США все еще борются с крупнейшей в мире вспышкой оспы обезьян. Почти 21 тысяча случаев заболевания зарегистрирована во всех 50 штатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1986784-vspyshka-ospy-obezyan-otstupaet-v-ssha/