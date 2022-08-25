Больше частных клиник сможет обслуживать казахстанцев бесплатно

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Теперь больше частных клиник Казахстана сможет оказывать медпомощь населению бесплатно в рамках ГОБМП и в системе ОСМС: Минздрав упростил процедуры включения частных медорганизаций в реестр поставщиков Фонда медстрахования, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.

Глава ведомства подписала приказ, направленный на повышение доступности медпомощи населению и устранение барьеров для субъектов предпринимательства.

Документом предусмотрено исключение требования по предварительному включению объектов здравоохранения в региональный перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения.

"При подаче заявки субъектом здравоохранения, на веб-портале закупа услуг у субъектов здравоохранения Фонд медстрахования в течение трех рабочих дней включает субъект здравоохранения в реестр поставщиков", – говорится в сообщении министерства.

Однако есть определенные условия, которым должны соответствовать медорганизации:

наличие лицензии на медицинскую деятельность;

непричастность к процедуре банкротства или ликвидации;

отсутствие ограничений, связанных с приостановлением деятельности или в случае, если договор закупа услуг, заключенный в течение предшествующих трех лет, был расторгнут Фондом (медстрахования – прим. ред.) в одностороннем порядке в связи с неисполнением, несвоевременным либо ненадлежащим исполнением условий договора закупа услуг или в одностороннем порядке по инициативе субъекта здравоохранения.

"Изменения направлены на создание условий для повышения доступности медпомощи, развития рынка медицинских услуг и стимулирования поставщиков к справедливой конкуренции", – подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве добавили, что на сегодня в Казахстане медуслуги оказывают 1426 поставщиков, 767 из них – частной формы собственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1984728-bolshe-chastnyh-klinik-smozhet-obsluzhivat-kazahstantsev-besplatno/