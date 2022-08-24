Два ребенка из одной семьи получили переломы в коррекционном центре в Актобе

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Два брата-близнеца получили серьезные травмы в коррекционном центре в Актобе. Мама пострадавших винит во всем персонал центра и требует возместить ей ущерб. Ситуацию прокомментировали в облздраве.

С мамой пострадавших мальчиков Гульбану Ж. встретились корреспонденты телеканала "Астана".

Женщина рассказала, что ее 12-летние близнецы страдают психоневрологическим заболеванием и имеют инвалидность. В начале июля женщина отдала мальчиков в частный коррекционный центр - ее привлекли отзывы и спектр услуг. Дети находились под присмотром специалистов по четыре часа в день.

Сначала все было нормально, но через две недели женщина забрала домой покалеченного ребенка.

"Ребенок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он" "Ушибся". Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали "скорую" и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до 6 часов вечера", - возмущена актюбинка.

Спустя время травму получил и другой сын Гульбану. У ребенка оказалась сломана плечевая кость. Казахстанка говорит, что пыталась выяснить причины у руководства учреждения, но с ней даже не стали разговаривать.

"Руководство центра никак не хочет на это реагировать, никакого возврата денег не делают. Они даже не извинились передо мной", - поделилась Гульбану.

Теперь мама близнецов требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчетам женщины, в сумме это около 400 тысяч тенге.

Но руководство центра считает эти требования завышенными. В учреждении рассказали, при каких обстоятельствах дети получили переломы - первый мальчик повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй - упал с качели.

"Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт, мы по факту узнали, что, оказывается, перелом. Предварительно, мы думали, моральный ущерб - 50 тысяч тенге на мороженое ребенку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации", - заявил директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.

Гульбану написала заявление в полицию, а также намерена судиться с центром.

Между тем ситуацию прокомментировали и в областном управлении здравоохранения.

"Мы планируем написать письмо, будем выяснять, как случилось. Потому что это произошло у них в центре", - заявил замглавы облздрава Бакытжан Тулкибаев.

По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже чем раз в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1984512-dva-rebenka-iz-odnoy-semi-poluchili-perelomy-v-korrektsionnom-tsentre-v-aktobe/