Обвинение врача в избиении санитара: случай прокомментировали в полиции Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию об избиении 19-летнего санитара врачом городской больницы. Комментарий появился в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

"Отделом местной полицейской службы Управления полиции Наурызбайского района по данному факту проведены проверочные мероприятия, в ходе которых обе стороны отказались от подачи заявления и официального разбирательства, уточнив, что претензий друг к другу не имеют", – сообщили в полиции.

Корреспондент NUR.KZ обратился также за комментарием и в городскую клиническую больницу №7 города Алматы. В медучреждении пообещали сообщить подробности позже.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что заведующий приемного отделения городской клинической больницы №7 Алматы избил 19-летнего санитара. Сообщалось, что у парня остались гематомы на голове.

В УОЗ тогда подтвердили, что получили сигнал о конфликтной ситуации в стенах медучреждения. В ведомстве заявили, что провели беседу с медперсоналом, также планировалось провести кадровый совет с участием всех сотрудников приемного отделения и понаблюдать за рабочим процессом и микроклиматом в приемном отделении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1984354-obvinenie-vracha-v-izbienii-sanitara-sluchay-prokommentirovali-v-politsii-almaty/