Врача алматинской больницы обвинили в избиении санитара

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В соцсетях появилась информация об избиении 19-летнего санитара врачом алматинской городской больницы №7. Инцидент прокомментировали в Управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о конфликте появилась в паблике Talgarnews в Instagram. Автор сообщал, что заведующий приемного отделения избил санитара 2003 года рождения.

По тем же данным, у парня остались гематомы на голове. Сейчас он находится на больничном.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе УОЗ Алматы сообщили, что в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита ГКБ №7 поступил сигнал о конфликтной ситуации между сотрудниками приемного отделения.

В связи с этим для выяснения обстоятельств состоялась беседа с медперсоналом отделения, в том числе с заведующим отделения, санитаром.

"Службе внутреннего аудита поручено в течение рабочего дня контролировать рабочий процесс и микроклимат в приемном отделении", – заявили в ведомстве.

Кроме того в УОЗ сообщили, что сегодня, 22 августа, планируется кадровый совет с участием всех сотрудников приемного отделения.

Необходимые меры, по данным ведомства, будут приняты после выяснения всех обстоятельств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984280-vracha-almatinskoy-bolnitsy-obvinili-v-izbienii-sanitara/