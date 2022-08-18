Китай будет бороться с абортами из-за низкой рождаемости

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Китай будет бороться с огромным количеством абортов из-за опасений правительства по поводу низкой рождаемости. Национальная комиссия по вопросам здравоохранения заявила, что предпримет шаги для сокращения числа абортов, передает The Washington Post.

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Чиновники Национальной комиссии по вопросам здравоохранения планируют стимулировать рождаемость в стране с помощью ряда мер. В частности, расширения доступа к услугам по уходу за детьми, снижения стоимости посещения детских садов. Кроме того, власти пообещали провести беседы с работодателями, чтобы те более лояльно относились к сотрудникам с детьми.

Также правительство заявило, что лечение бесплодия станет более доступным. Развитие репродуктивных технологий будет включено в Национальную медицинскую систему. Однако все это будет доступно только замужним женщинам. Одинокие женщины в Китае не имеют права замораживать свои яйцеклетки и подвергаться экстракорпоральному оплодотворению.

Страна готовится усиленно бороться с демографическим спадом, который является результатом политики "Одна семья — один ребенок", действовавшей с 1979 по 2015 годы. Большую роль в снижении рождаемости сыграла широкая доступность абортов. По данным Института Гутмахера, в Китае зарегистрирован один из самых высоких показателей абортов в мире. С 2015 по 2019 годы в стране ежегодно регистрировалось более 40 млн беременностей, из которых 23,2 млн были незапланированными, а 17,7 млн ​​закончились абортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1983541-kitay-budet-borotsya-s-abortami-iz-za-nizkoy-rozhdaemosti/