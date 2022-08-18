Безрецептурную продажу слуховых аппаратов разрешат в США

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Безрецептурная продажа слуховых аппаратов будет разрешена в США. В аптеках появятся более дешевые устройства, которые можно будет приобрести и установить самостоятельно. Без предварительного посещения врача, передает The New York Times.

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Во вторник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приняло решение разрешить безрецептурную продажу слуховых аппаратов для лиц старше 18 лет.

Это решение связано с тем, что покупка слуховых аппаратов не покрывается федеральной программой медицинского страхования Medicare. При этом большинство этих устройств являются слишком дорогими. Поэтому люди просто отказываются от их покупки, несмотря на предостережение экспертов, что потеря слуха может способствовать снижению когнитивных функций и развитию депрессии у пожилых людей.

Согласно новому правилу FDA, люди с потерей слуха легкой и умеренной степени должны иметь возможность приобрести слуховые аппараты, как в розничных аптечных сетях, так и на маркетплейсах в интернете. Новое правило будет действовать с октября. Представители FDA процитировали данные исследования, согласно которым около 30 миллионов американцев страдают от потери слуха и только пятая часть из них получает помощь.

Новые правила могут перевернуть рынок, на котором сейчас доминирует относительно небольшое число производителей. Теперь рынок может стать более перспективным и открыть дорогу компаниям, которые предлагают недорогие инновационные разработки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1983540-bezretsepturnuyu-prodazhu-sluhovyh-apparatov-razreshat-v-ssha/