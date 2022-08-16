ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян

Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения планирует официально переименовать оспу обезьян. Представители ВОЗ обратились к общественности с просьбой предложить новые варианты названия для вируса, передает Bloomberg.

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Представители ВОЗ заявили, что переименование оспы обезьян является важной мерой для предотвращения распространения вредных заблуждений, связанных с этим вирусом.

"ВОЗ проводит открытые консультации по новому названию для обезьяньей оспы. Любой, кто хочет предложить новое название, может сделать это на нашем сайте", — говорится в заявлении организации.

Это заявление прозвучало через два месяца после того, как ВОЗ впервые заявила о вероятности переименования вируса. Этого требовали ученые со всего мира, а также работники отрасли здравоохранения. По их мнению, нынешнее название вируса поощряет пагубную стигматизацию. Вирус обезьяньей оспы впервые был обнаружен в 1958 году. Современные стандарты присвоения названий болезням и вирусам тогда еще не действовали. В то время вирусы получали название в соответствии с регионом, в котором они циркулировали. Эта практика больше не используется, поскольку она поощряет дискриминацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1983173-voz-planiruet-pereimenovat-ospu-obezyan/