Врачи из Нью-Йорка сообщают об угрозе полиомиелита в мегаполисе

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Врачи из Нью-Йорка сообщают, что в мегаполисе могут быть сотни или тысячи невыявленных случаев полиомиелита. По словам медработников, болезнь может протекать бессимптомно или с легкой симптоматикой, передает BBC.

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Доктор Патрисия Шнабель Рупперт, уполномоченный по вопросам здравоохранения округа Рокленд, выразила обеспокоенность тем, что полиомиелит может циркулировать в Нью-Йорке. В прошлом месяце непривитый мужчина был парализован вирусом в округе Рокленд. Его случай был генетически связан со следами вируса полиомиелита, обнаруженными в сточных водах Лондона и Иерусалима.

"Заболеваемость паралитическим полиомиелитом составляет менее 1%. Большинство случаев протекают бессимптомно или с легкой симптоматикой, и эти симптомы часто упускают из виду. Возможно, в настоящий момент в Нью-Йорке есть сотни или даже тысячи невыявленных случаев полиомиелита. Все они привели к паралитическому случаю", — говорит доктор Рупперт.

Доктор Рупперт подтвердила, что ученые ищут связь между случаем в Нью-Йорке и следами полиовируса, обнаруженными в сточных водах в Лондоне и Иерусалиме. Было проведено секвенирование генома образцов из трех мест. По ее словам, это является серьезной проблемой для жителей всех стран мира и решением может быть только высокий уровень вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1982556-vrachi-iz-nyu-yorka-soobschayut-ob-ugroze-poliomielita-v-megapolise/