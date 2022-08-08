Младенец умер в больнице в Павлодарской области

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В Павлодарской областной детской больнице умер младенец, который несколько месяцев провел в реанимации. Родители ребенка ранее заявляли, что врачи не хотят лечить их сына, передает издание Pavlodarnews.kz.

О смерти мальчика сообщили его родители в соцсетях.

Эту информацию подтвердили в управлении здравоохранения области. Причины смерти ребенка в ведомстве обещали назвать позднее.

Врачи отметили, что состояние мальчика до последнего дня оставалось тяжелым.

Как рассказывал отец ребенка изданию ранее, мальчик родился в мае недоношенным. Сначала он в тяжелом состоянии находился в перинатальном центре, малыша пришлось подключить к ИВЛ.

По словам мужчины, в Павлодаре врачи не могли поставить ребенку диагноз, поэтому их направили в столицу. Когда диагноз был получен, младенца отправили лечиться обратно в областной центр.

Отец мальчика жаловался, что медики якобы отказались сделать дополнительные анализы, не пускали родителей в отделение реанимации, грубили в ответ на звонки и предоставляли неполную информацию о состоянии ребенка.

Комментируя ситуацию, тогда в управлении здравоохранения региона сообщали, что в детскую областную больницу из реанимационного отделения перинатального центра мальчика перевели в июле. Состояние у младенца было тяжелым из-за дыхательной недостаточности, тяжелой неврологической симптоматики.

"Лечение в областной детской больнице ребенок получает в полном объеме. О его состоянии и прогнозах родители проинформированы. В день консилиума родители посетили ребенка. Им объяснили, что частые посещения невозможны, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность и с учетом загруженности реанимационного отделения", - сообщали тогда в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1982134-mladenets-umer-v-bolnitse-v-pavlodarskoy-oblasti/