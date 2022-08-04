В Казахстан завозили поддельные лекарства

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Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, имелись ли факты ввоза поддельных лекарств в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният сообщила, что Минздрав в рамках контроля незаконного оборота лекарственных средств постоянно проводит мониторинг.

"За последние два года таких нарушений было около 700. И было наложено за незаконную реализацию лекарственных средств более 80 млн тенге штрафа. В этом году было два случая и два уголовных дела заведено, которые сейчас еще расследуются", – добавила она.

Между тем, по ее данным, со стороны граждан заявлений о покупке таких лекарств не поступало.

"Мы отслеживаем все заявки, или "желтые" карточки, как мы говорим, от наших пациентов, которые поступают в наши медицинские организации. Там по закону идет полное расследование на качество и безопасность таких лекарственных препаратов", – резюмировала глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981774-v-kazahstan-zavozili-poddelnye-lekarstva/