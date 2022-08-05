Эксперты: Массовая вакцинация в Африке могла бы остановить оспу обезьян

Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

Массовая вакцинация от обезьяньей оспы в африканском регионе могла бы спасти весь мир от чрезвычайной ситуации, связанной с этим заболеванием, утверждают эксперты. По их словам, несправедливое распределение вакцин может усугубить проблему, передает Quartz.

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В 2022 году от оспы обезьян умерло около 80 человек. Два человека в Испании, один человек в Индии, все остальные — в Африке, где заболевание было эндемическим на протяжении нескольких десятилетий. Эксперты утверждают, что статистика по смертельным случаям в Африке может быть заниженной. Оспа обезьян появилась в Африке в 1970-х годах. С тех пор болезнью переболели тысячи человек, но за все время на континенте не было организовано ни одной массовой вакцинации.

Еще в 2018 году группа нигерийских ученых во главе с эпидемиологом Центра по контролю за заболеваниями Адесолой Йинка-Оганлейе забила тревогу и выразила обеспокоенность тем, что число случаев оспы обезьян возросло. Если бы распространение болезни было остановлено еще тогда, то нынешней вспышки могло бы и не быть.

Мадхукар Пай, директор глобальных программ здравоохранения Университета Макгилла, говорит, что с оспой обезьян может случиться та же ситуация, что и с COVID-19. Богатые страны будут закупать вакцины, а страны со средним и низким достатком не будут иметь к ним доступ. Из-за этого оспа обезьян станет такой же продолжительной проблемой как COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981715-eksperty-massovaya-vaktsinatsiya-v-afrike-mogla-by-ostanovit-ospu-obezyan/