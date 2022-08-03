Казахстан обогнал Россию и Беларусь в рейтинге качества здравоохранения

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Опубликован рейтинг стран по уровню здравоохранения. В нем сравнили показатели 96 государств. Казахстан занял 58-е место, обогнав Россию, Украину, Беларусь, Армению и Грузию.

В первом полугодии 2022 года Казахстан занял 58-е место из 96 стран по уровню здравоохранения, сообщают эксперты Finprom.kz. Полный рейтинг можно найти на сайте Numbeo – на основании опросов посетителей сайта и был составлен рейтинг.

Отмечается, что индекс здравоохранения (Health Care Index) Казахстана составил 59,89. Это оценка общего качества системы здравоохранения, медработников, оборудования, персонала, врачей, стоимости и так далее – чем выше индекс, тем качественнее здравоохранение.

Таким образом, за первые шесть месяцев 2022 года лидирует Тайвань (КНР) с индексом 86,04. В тройку стран с лучшим индексом здравоохранения также вошли Южная Корея и Япония – 83,04 и 80,52 соответственно. Наихудший индекс здравоохранения отмечен у Мальты – 38,24. Следом идут Венесуэла (39,15) и Бангладеш (41,74).

В разрезе стран ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом:

Россия заняла 59-е место с индексом 59,86;

Армения – 72-е с индексом 55,74;

Беларусь – пятая с конца: 92-е место с индексом 46,14.

Рейтинг стран по уровню здравоохранения. Инфографика: finprom.kz

В целом, казахстанские аналитики отметили, что за первое полугодие 2022 года объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги в РК составил рекордные 73,7 млрд тенге – на 15,2% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (64,2 млрд тенге в 2020 году, и 64 млрд тенге – в 2021-м).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981490-kazahstan-obognal-rossiyu-i-belarus-v-reytinge-kachestva-zdravoohraneniya/