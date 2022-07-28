Проект самого строгого в мире антитабачного законодательства представили в Новой Зеландии

Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

Законодатели Новой Зеландии продвигают первый в мире законопроект, целью которого является воспитание некурящего поколения. Меры по борьбе с курением, предложенные в законе, вызвали одобрение в обществе, передает The Guardian.

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В Новой Зеландии попытаются "отобрать власть у табачных компаний" с помощью первого в мире закона, который лишит следующее поколение новозеландцев возможности легально покупать сигареты. Во вторник правительство страны представило проект нового антитабачного законодательства. Меры, предложенные правительством, являются уникальными. Ранее они никогда не практиковались ни в одной стране мира. Эта инициатива вызвала как одобрение среди представителей общественности, так и опасения из-за того, что польза этих инициатив не подтверждена научно.

Так, в стране собираются повысить возрастной ценз для покупки сигарет, и уменьшить содержание никотина в сигаретах. Кроме того, продавать сигареты можно будет только в специализированных магазинах. Торговля этой продукцией в супермаркетах и продуктовых магазинах будет запрещена.

В настоящий момент законопроект находится в первом чтении. В дальнейшем депутаты должны будут выслушать мнение экспертов и общественности. Ожидается, что закон вступит в силу в 2023 году. Новые правила будут касаться только табачных изделий. Вейпинг все еще будет разрешен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1980405-proekt-samogo-strogogo-v-mire-antitabachnogo-zakonodatelstva-predstavili-v-novoy-zelandii/