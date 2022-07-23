Казахстанка обратилась к целителю и едва не лишилась ноги
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Жительница Западно-Казахстанской области едва не лишилась ноги, обратившись за помощью к целителю. Врачам удалось спасти женщине не только жизнь, но и конечность. Об этом сообщили в Казталовской районной больнице, передает "Мой город".
Страдающая сахарным диабетом женщина вместо того, чтобы получать лечение у эндокринолога и участкового врача, предпочла попросить помощи у знахаря. После чего у нее начались осложнения.
13 июля она поступила в медицинское учреждение. К слову, ранее из-за болезни у жительницы ЗКО уже была ампутирована одна нога.
"Вторая нога пациентки была в опасности, во избежание гангрены ей предложили чистку, но та отказалась. Врачам пришлось экстренно оперировать женщину. В итоге им удалось спасти пациентке и жизнь, и ногу. В данный момент она получает лечение", - сообщили в Казталовской районной больнице.
По словам медиков, это не первый подобный случай. Ранее в медучреждение уже обращались несколько пациентов, которые оказались в аналогичной ситуации после посещения целителей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1979886-kazahstanka-obratilas-k-tselitelyu-i-edva-ne-lishilas-nogi/