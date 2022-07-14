Трое жителей Танзании скончались от неизвестной болезни

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В одном из городов Танзании выявили неизвестную болезнь, от которой скончались уже три человека. Симптомы недуга - кровь из носа, лихорадка, головная боль и усталость, сообщает танзанийский портал Citizen.

Случаи смерти были зарегистрированы среди жителей восточного города Линди. Всего неизвестной болезнью заболели 11 человек. Двое были выписаны, остальные шесть человек были изолированы.

Первые случаи начали регистрироваться с 5 июля.

Президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что распространение недуга связано с негативным воздействием человеческой деятельности на окружающую среду. Это вынудило некоторые виды животных приблизиться к населенным пунктам. Последнее оказало влияние уже на здоровье людей.

Другой танзанийский портал Mwananchi со ссылкой на местных медиков сообщает о 13 случаях заражения. Анализ крови заболевших показал отрицательный результат на наличие вирусов Эболы, лихорадки Марбурга и COVID-19, передает РБК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1978367-troe-zhiteley-tanzanii-skonchalis-ot-neizvestnoy-bolezni/