Великобритания объявила режим ЧП из-за вируса полиомиелита в канализации

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Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что санитарные власти страны объявили режим ЧП после того, как в сточных водах Лондона были обнаружены следы вируса полиомиелита, передает The Guardian.

В феврале в пробах сточных вод было обнаружено несколько близкородственных вирусов полиомиелита.

"Полиовирус вакцинного происхождения может распространяться, особенно в тех сообществах, где использование вакцины ниже", – заявила эпидемиолог UKHSA доктор Ванесса Салиба.

Как пишет издание, вирус мог попасть в канализацию от человека, который недавно получил пероральную вакцину от полиомиелита в другой стране, затем прибыл в Великобританию.

Отмечается, что образцы, обнаруженные в сточных водах Лондона, вызывают тревогу, так как они были связаны друг с другом и содержали мутации, предполагающие, что вирус эволюционировал по мере его передачи от человека к человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1975342-velikobritaniya-obyavila-rezhim-chp-iz-za-virusa-poliomielita-v-kanalizatsii/