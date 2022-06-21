Вынес баллон и оборудование из горящего самолета: медика наградили в Кызылординской области

Марат Мейрамбек. Фото: t.me/DenMinPR

Фельдшер отделения медицинской авиации Кызылординской областной станции скорой помощи Марат Мейрамбек получил нагрудный знак "Денсаулық сақтау ісінің үздігі". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, еще в начале года фельдшер совершил подвиг: он вынес газовый баллон с борта горящего самолета, благодаря чему в результате инцидента не было жертв.

Отметим, что в феврале текущего года в 10 километрах от Аральска при посадке загорелся самолет "Ан-2". Воздушное судно выполняло санитарный рейс, на борту транспортировали 16-летнего пациента в диабетической коме.

Самолет должен был лететь по маршруту "Кызылорда-Аральск", однако совершил экстренную посадку и загорелся.

Фельдшер вынес из горящего салона дорогостоящее медоборудование и кислородный баллон. Последний мог взорваться в любую секунду и стоить жизни пациенту, ему самому и двум пилотам.

Приказом министра здравоохранения фельдшер Марата Мейрамбека наградили нагрудным знаком за проявленную доблесть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1975088-vynes-ballon-i-oborudovanie-iz-goryaschego-samoleta-medika-nagradili-v-kyzylordinskoy-oblasti/