Глава Минздрава Казахстана получила награду от ВОЗ

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль в ходе Национального медицинского саммита "Здоровая нация" вручила награду от имени директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге министру здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщается на официальном сайте Минздрава.

"Для меня большая честь сегодня вручить награду министру здравоохранения Казахстана Ажар Гиният от имени Ханса Клюге и от имени всех сотрудников Европейского регионального бюро ВОЗ и странового офиса ВОЗ в Казахстане.

В связи с приближающимся Днем медицинского работника, который отмечается в Казахстане 19 июня, вручение награды доктору Гиният является особенно волнительным.

Доктор Гиният, я благодарю вас за ваш огромный вклад в борьбу с пандемией в Казахстане и желаю вам и всем работникам здравоохранения Казахстана крепкого здоровья, благополучия, берегите себя", - сказала Кэролайн Кларинваль, вручая награду главе казахстанского Минздрава.

Напомним, ранее глава государства поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1974718-glava-minzdrava-kazahstana-poluchila-nagradu-ot-voz/