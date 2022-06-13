Количество жалоб на медработников в Казахстане увеличилось больше чем вдвое за два года

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Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов на заседании в ведомстве сообщил, что казахстанцы вынуждены обращаться за помощью к знахарям из-за отсутствия качественных медуслуг в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Катренов сообщил, что система здравоохранения в Казахстане финансируется за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также средств медицинского страхования населения.

Однако, по его словам, эффективность работы врачей вызывает некоторые недовольства со стороны общества.

"О фактах снижения качества медицинской помощи свидетельствует увеличение количества жалоб как на медицинских специалистов, так и на организации здравоохранения в целом. Только за период 2020-2021 года количество жалоб увеличилось более чем в два раза на медработников, и на медорганизации – в 1,8 раз.

Отсутствие предоставления качественных медуслуг приводит к увеличению числа граждан, выезжающих за границу для получения медицинских услуг. Так, по данным погранслужбы КНБ, количество лиц выезжавших за границу с целью получения медуслуг в 2020 году составило 18 678 человек, а в 2021 году – уже 55 061 человек, то есть рост почти в 3 раза", – добавил он.

Между тем спикер подчеркнул, что лучшие мировые клиники доступны не всем.

"Больной человек, в отчаянии, не получив должной качественной услуги в учреждениях здравоохранения, вынужден обратиться в учреждения нетрадиционной медицины, к всевозможным знахарям, зачастую нарываясь на шарлатанов", – резюмировал Нурлан Катренов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1973898-kolichestvo-zhalob-na-medrabotnikov-v-kazahstane-uvelichilos-bolshe-chem-vdvoe-za-dva-goda/