Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Kyodo News via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян, об этом на брифинге заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в 29 странах было выявлено более одной тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян. Он отметил, что болезнь была выявлена не только среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в некоторых странах оспа обезьян была обнаружена и у женщин.

"Риск распространения оспы обезьян в неэндемичных странах является реальным. ВОЗ особенно обеспокоена рисками этого вируса для уязвимых групп, включая детей и беременных женщин", – подчеркнул Гебрейесус.

Отмечается, что противовирусные препараты и вакцины, одобренные для лечения заболевания существуют, но их запасы ограничены. При этом ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян.

"Этот вирус циркулирует и убивает людей в Африке на протяжении десятилетий. Прискорбным отражением мира, в котором мы живем, является то, что международное сообщество только сейчас обратило внимание на оспу обезьян, потому что она появилась в странах с высоким уровнем дохода. Сообщества, которые каждый день живут с угрозой этого вируса, заслуживают такой же заботы и такого же доступа к инструментам для собственной защиты", – заявил глава организации.

Ранее ВОЗ сообщила, что инфекция до недавней вспышки незаметно передавалась от человека к человеку в течение продолжительного времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1973299-voz-ne-rekomenduet-massovuyu-vaktsinatsiyu-protiv-ospy-obezyan/