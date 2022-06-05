"Ее выписали с адскими болями и температурой": карагандинка обвинила врачей в гибели сестры (видео)

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Карагандинка Анар Магзумова записала видеообращение, в котором обвинила врачей в гибели сестры. Она заявила, что 24-летней женщине инфекцию занесли в областном перинатальном центре Караганды. У погибшей остались двое детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Ролик разлетелся в Сети и вызвал резонанс.

"Mоя сестра Динара Левенко 29 апреля родила ребенка путем кесарева сечения в областном перинатальном центре №1 Караганды. Ее выписали домой в болезненном состоянии, с адскими болями и температурой.

Через сутки у нее упал гемоглобин до 50, что указывает на кровотечение, после чего в этом же роддоме ей экстренно удалили матку. В итоге в роддоме происходит заражение крови, развивается сепсис, которые привели к отеку мозга и смерти. Она умерла за 21 день от акушерского сепсиса", - рассказала в видеозаписи Анар Магзумова.

По словам Анар, у погибшей остались двое детей, один из которых новорожденный, второму малышу всего шесть лет.

"Старший все время просит позвонить маме. Мы не смогли ему сказать правду, что она умерла 27 мая, в день его рождения. Моя сестра была жизнерадостной, улыбчивой. За 21 день мы пытались призвать врачей принять меры, чтобы спасти ее. Но все наши жалобы спускались врачам, которые наверняка сейчас пытаются сделать все, чтобы следствие не разобралось", - добавила убитая горем казахстанка.

Родные погибшей требуют, чтобы виновные в гибели женщины были наказаны. Они обратились в правоохранительные органы и в Департамент контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в настоящее время по факту смерти роженицы проводится внеплановая проверка областным департаментом контроля медицинской и фармацевтической деятельности.

"О результатах проверки будет сообщено дополнительно. Кроме того, ранее на основании заявления родственников в прокуратуру области проводится досудебное расследование", - отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской добавили, что факт смерти женщины зарегистрирован, по нему назначены экспертизы. По результатам экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1972624-ee-vypisali-s-adskimi-bolyami-i-temperaturoy-karagandinka-obvinila-vrachey-v-gibeli-sestry-video/