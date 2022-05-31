ВОЗ – об оспе обезьян: Пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать распространение

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Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что для реагирования на вспышку оспы обезьян пока не нужны такие же масштабные меры, как при пандемии COVID-19, так как этот вирус распространяется иначе.

Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, Всемирная организация здравоохранения на данном этапе не уверена в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать, передает РИА Новости.

Он отметил, что пока для эффективного реагирования на новую распространяющуюся инфекцию не требуются такие же масштабные меры, какие были необходимы для борьбы с COVID-19, поскольку вирус распространяется по-другому.

"Но – и это важно – мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов", – подчеркнул Клюге.

По его словам, распространение вируса могло произойти на фоне отмены ограничений на поездки, которые были введены ранее из-за коронавируса. Клюге также отметил, что с большой вероятностью в течение лета инфекция будет распространяться и дальше в Европе и в других странах.

"В ближайшие месяцы многие из десятков запланированных фестивалей и крупных вечеринок обеспечат дополнительные условия, в которых может произойти усиление", – заявил он.

Напомним, ВОЗ призвала страны мира усилить эпиднадзор за оспой обезьян.

Кроме того, ранее сообщалось, что казахстанские ученые заявили о готовности разработать отечественную вакцину от оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971905-mozhno-li-polnostyu-sderzhat-rasprostranenie-ospy-obezyan-rasskazali-v-voz/