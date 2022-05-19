Девушка скончалась в "инфекционке" в Алматы: Досаев ответил на просьбу наказать главу УОЗ

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Принять меры в отношении главы УОЗ Наримана Табынбаева, а также бывшего заведующего инфекционным отделением ГКБ №4 Алматы Тимура Раимжанова попросила жительница города во время встречи акима Ерболата Досаева с населением Наурызбайского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"В течение 9 месяцев мы не могли попасть к нему (Табынбаеву - прим.ред.) на прием. В течение 9 месяцев нас кормили обещаниями. Также я прошу принять меры по отношению к бывшему заведующему инфекционным отделением ГКБ №4 Алматы Тимура Раимжанова.

По его вине умерла Фошина Ольга почти 1,5 года назад. В течение 12 дней ей не была оказана медпомощь, в течение пяти дней она находилась в коридоре. Ей не была предоставлена палата, а к ИВЛ был подключен фактически труп.

Нас кормят обещаниями, мы подавали заявления, но так и не получили ответ. Сегодня мы попали к руководителю УОЗ, но он сказал, что Раимжанов уволился по собственному желанию. Мы требуем, чтобы по отношению к нему были приняты административные и уголовные меры", - заявила жительница Алматы, пришедшая на встречу.

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что принял соответствующие меры.

"С руководством мы наводим там порядок. В рамках заявлений мы взяли на контроль ситуацию. И Департамент полиции, и прокурор города занимаются вашими вопросами. Я услышал вас и сам приму решение", - заявил аким.

Между тем, заместитель акима Асель Нусупова сообщила, что акт проверки и история болезни скончавшейся девушки были изъяты следователем следственного отдела УП Туркскибского района.

"В настоящее время идет процессуальное решение по результатам проверки. Поэтому давайте потерпим, никто никого не обманывает. По результатам разбирательства акиматом города были предприняты меры в отношении главврача ГКБ №4, была замена руководства, одной из причин которой была позиция по вашей дочери, поэтому лечащий врач и завотделением были понижены в должности. Но подряд увольнять нам нужно основание", - сообщила Асель Нусупова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970106-devushka-skonchalas-v-infektsionke-v-almaty-dosaev-otvetil-na-prosbu-nakazat-glavu-uoz/