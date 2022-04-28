Регионы Казахстана с высокой материнской смертностью назвала глава Минздрава

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Глава Министерства здравоохранения в кулуарах сената прокомментировала недавнее заявление депутатов о высокой материнской смертности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният признала, что в прошлом году в стране наблюдался рост материнской смертности, который был связан с коронавирусной инфекцией.

"Беременные женщины умирали от КВИ. Это связано с тем, что у них агрессивно протекала коронавирусная инфекция. Сами понимаете, что само физиологическое состояние, то есть беременность, способствует быстрому прогрессированию заболевания, так как сжимаются в том числе легкие", – пояснила министр.

По ее словам, такая тенденция прослеживалась не только в Казахстане, но и во всем мире.

"Во время пандемии материнская смертность в мире выросла в три-четыре раза. Есть официальные данные ВОЗ. Это было связано с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на то, что в январе была высокая – пятая волна коронавирусной инфекции, за первый квартал идет резкое снижение данного показателя и смертности не наблюдается.

За первый квартал наблюдалась материнская смертность в Атырауской и Павлодарской областях. Первые два таких региона с высокими показателями (материнской смертности – прим.ред)", – подчеркнула глава Минздрава

Ажар Гиният добавила, что в этом году запланировано 50 млрд тенге на закупку медицинского оборудования. Приоритетом будет покупка оборудования для родовспомогательных и детских организаций.

"Родильные перинатальные дома, в принципе, за последние два года оснащаются. Оснащенность – 80-90%. Регионы в этом направлении работают. ИВЛ-аппараты, УЗИ-аппараты, которые работают 24 часа в сутки, требуют ежегодного обновления. Надо рассматривать и закупать при необходимости", – резюмировала министр здравоохранения.

Напомним, что недавно Канат Бозумбаев обратил внимание на то, что в Талгарском районе Алматинской области зарегистрирован рост общей и материнской смертности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1967233-regiony-kazahstana-s-vysokoy-materinskoy-smertnostyu-nazvala-glava-minzdrava/