"Не с железом, а с людьми надо работать!": Канат Бозумбаев раскритиковал врачей

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

В Талгарском районе зарегистрирован рост общей и материнской смертности. На это в ходе заседания обратил внимание глава Алматинской области Канат Бозумбаев. Он отметил снижение качества оказания медицинских услуг, передает официальный сайт акимата региона.

В регионе за прошлый год зарегистрировано 24 случая материнской смертности. По каждому факту в медицинских организациях проводятся служебные расследования.

Освобождены от занимаемых должностей один главный врач и заместитель главврача по родовспоможению, десяти руководителям и 57 специалистам объявлены строгие выговоры.

Несмотря на принимаемые меры, в Талгарском, Панфиловском, Енбекшиказахском, Каратальском районах и Капшагае допущены случаи материнской и детской смертности.

Главные врачи медицинских учреждений попытались оправдаться. В качестве меры, способствующей предотвращению подобных фактов, они указали повышение квалификации персонала и покупку современного оборудования. Однако их доводы не удовлетворили акима Алматинской области.

"Не с железом, а с людьми надо работать! Ковид был везде, не только в вашем районе. Другие регионы также работали в условиях пандемии. Их кадры, вероятно, более опытные, чем ваши врачи.

В отдаленных районах - Кегене, Райымбеке, например, не было материнской и младенческой смертности. Вы сидите рядом с мегаполисом и допускаете вопиющие случаи.

К примеру, в Талгарской районной больнице, переданной в доверительное управление бизнесу, несмотря на прогресс в плане ремонта, оснащения здания, качество услуг снизилось. Нам важна человеческая жизнь, а не инвестиции!

Я вас всех строго предупреждаю, работайте как полагается. Пусть акимы местных округов содействуют врачам в своевременном приеме на учет беременных женщин. Мы со своей стороны будем помогать по финансовому, кадровому и материальному ресурсам и, соответственно, требовать от вас должного результата!" - сказал Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966104-ne-s-zhelezom-a-s-lyudmi-nado-rabotat-kanat-bozumbaev-raskritikoval-vrachey/