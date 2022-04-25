Умер известный казахстанский врач Болатбек Слямбеков

Болатбек Слямбеков. Фото: instagram.com/oncology_semey

В возрасте 80 лет ушел из жизни ветеран здравоохранения, заслуженный врач КазССР Слямбеков Болатбек Слямбекович. Печальной новостью поделился Центр ядерной медицины и онкологии Семея в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщили в центре, Болатбек Слямбекович родился в 1942 году. В 1965-м окончил Семипалатинский медицинский институт.

В разное время занимал должности главного врача Тарбагатайской участковой больницы, заместителя главного врача Аягузской ЦРБ, главного врача Маканчинской, Аягузской ЦРБ. Заведовал отделом Семипалатинского облздрава, был консультантом Семипалатинской областной администрации и директором реабилитационного центра для инвалидов и участников ВОВ.

На момент кончины находился на заслуженном отдыхе.

За заслуги и большой вклад в систему здравоохранения был награжден орденом "Знак почета", медалями и почетными грамотами ВС Казахской ССР. Ему было присвоено звание "Заслуженный врач Казахской ССР".

С 2014 по 2019 год Болатбек Слямбекович возглавлял наблюдательный совет ЦИЯМ и онкологии.

"Он внес значительный вклад в организацию работы наблюдательного совета. Болатбек Слямбекович компетентно представлял позицию наблюдательного совета.

Имея многолетний опыт работы в здравоохранении, он являлся не только председателем наблюдательного совета, но и авторитетным лицом, советы и поручения которого помогали добиваться поставленных задач для достижения целей в улучшении качества организации, лечения и диагностики в нашем центре", - говорится в сообщении центра.

Коллектив центра выразил соболезнования родным и близким медика.

"Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории города и Центра ядерной медицины и онкологии Семея", - заключили в учреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1966570-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-vrach-bolatbek-slyambekov/