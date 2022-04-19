На симптомы неизвестной инфекции пожаловались жители Шымкента

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Жители третьего мегаполиса Казахстана пожаловались на неизвестное вирусное заболевание – симптомы инфекции напоминают коронавирусную, однако ПЦР-тест показывает отрицательный результат, передает Otyrar.kz.

Жительница Шымкента Шынар Оразова рассказала, что за последний месяц болеет уже во второй раз. Женщина говорит: холодного не пила, на сквозняке не сидела, где могла подхватить простуду, даже не знает.

Симптомы оба раза были одинаковые: при отсутствии температуры заложен нос, болит горло и ломят суставы, мучает кашель и одышка. ПЦР-тест при этом отрицательный.

"В начале из носа лилось два дня, потом першило в горле. Сходила в платный медцентр, мне там сказали: "Все чисто, у вас ОРВИ". Выписали лекарства, сейчас лечусь", – поделилась женщина.

По данным издания, на такие же симптомы жалуются и сотни других шымкентцев. Специалисты говорят, что в городе циркулирует вирус. Только за февраль и март шымкентские врачи выявили 7 962 случая ОРВИ. Это в два раза больше, чем за те же месяцы прошлого года.

"Большую часть заболевших ОРВИ – 72,5% – составляют дети до 14 лет. С осени 2021 года и до весны этого года также было зарегистрировано 16 случаев гриппа, 6 заболевших из них – дети", – сообщила начальник отдела СЭС Шымкента Жанар Жаксылыкова.

Шымкентцы жалуются на то, что лечиться приходится долго. Врачи говорят, это может быть вызвано последствиями COVID-19, поскольку у организма ослаблен иммунитет.

"У нас коронавирусной инфекцией, в первую очередь, болели взрослые и люди более старшего возраста. У людей старше 60-65 лет и так замедленные процессы, иммунные процессы могут быть снижены", – сообщила врач-инфекционист Зарипа Оспанова.

При этом за последние 10 дней в мегаполисе выявили всего 2 случая заражения коронавирусом.

Говорить о том, что циркулирующий в Шымкенте вирус – КВИ с отрицательным ПЦР, сложно, считает президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман. Для этого, говорит специалист, нужно исследовать вирус.

"Насколько мне известно, таких исследований не проводилось в Казахстане, но в мире, в частности в Китае, западной Европе и Штатах (США – прим. ред.), циркулирует разновидность "омикрона" – он похож на "омикрон", но более заразен.

Пока однозначно трудно говорить. Я думаю, через недели две станет известно, какие меры принимать", – цитирует издание Алмаза Шармана.

Отмечается, что казахстанцы начали болеть ОРВИ в два раза чаще. Тем не менее, медики рекомендуют обращаться к врачу, даже если нет высокой температуры, чтобы избежать тяжелых последствий. А чтобы защититься от вирусов, врачи советуют правильно питаться, заниматься спортом и избегать массовых скоплений людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1965659-na-simptomy-neizvestnoy-infektsii-pozhalovalis-zhiteli-shymkenta/