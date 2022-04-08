Планировали операцию на правом глазу ребенка, а сделали на левом: врачей обвинили в халатности в Алматы

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Врачей Центра детской неотложной помощи обвинили в халатности и ошибке - мама четырехлетнего пациента заявила, что ему прооперировали левый глаз вместо правого. В центре ответили на обвинения, передает КТК.

Мама маленького пациента рассказала журналистам, что ранее у ее сына диагностировали кисту в правом глазу. Но операцию в центре сделали на левый глаз.

"Врач подтвердил, что на правом глазу киста, так же и в поликлинике сказали. Ребенка забрали на операцию сегодня в 9 утра, прошло все быстро. Но я не поняла, почему вместо правого глаза ему прооперировали левый. Я стала доказывать врачу, что они ошиблись, но они все отрицают. Даже эксперты подтвердили, что за ночь киста не может рассосаться", - рассказала алматинка.

Женщина отметила, что операция была плановая, на хирургическом вмешательстве настаивали сами врачи. За день до операции маленького пациента проверили повторно, диагноз подтвердился.

Сейчас женщина боится, что придется повторно класть сына в больницу - ведь правый глаз, в котором и была выявлена киста, не прооперирован.

Медики, однако, свою вину не признают. Они уверяют, что действовали по протоколу.

"В условиях операционной под наркозом оперирующие хирурги производят ревизию верхнего века справа, где халязион купировался самостоятельно, зажил. Они делают ревизию левого века, где был найден халязион малых размеров. Учитывая операционную находку, докторами было решено произвести удаление халязиона верхнего века слева", - сообщил зам. главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1964072-planirovali-operatsiyu-na-pravom-glazu-rebenka-a-sdelali-na-levom-vrachey-obvinili-v-halatnosti-v-almaty/