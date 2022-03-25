Молодежный центр здоровья "Жас ұрпак" открылся в Алматы

Психолог ведет прием подростка. Фото: пресс-служба ГП №4

В Городской поликлинике №4 города Алматы открылся Молодежный центр здоровья "Жас ұрпак". Центр является структурным подразделением ПМСП, оказывает лечебно-профилактическую помощь подросткам и молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГП №4.

Задача Молодежного центра здоровья – сохранение здоровья и обеспечение благоприятных условий для социализации подростков, молодежи в возрасте от 10 до 29 лет путем предоставления высококвалифицированной медико-психосоциальной и бесплатной медико-социальной помощи. В Центре работают гинеколог, педиатр, терапевт, уролог, дерматолог, врач ЗОЖ, психолог, юрист.

Одним из важных направлений в работе Центра является детская и подростковая гинекология. Врач-гинеколог Асель Садвакасова проводит беседы на темы: "Правила личной гигиены", "Физиология менструального цикла", "Ранняя половая жизнь", "Профилактика ИППП", "Предупреждение ранней беременности".

"Как показывает опыт, своевременное обращение к врачу-гинекологу поможет избежать многих проблем. Правильное формирование, развитие органов репродуктивной сферы девочки - залог ее будущей полноценной жизни. Возникающие проблемные вопросы необходимо решать оперативно путем получения квалифицированной медицинской помощи", – отметила Асель Садвакасова.

Врачи проводят беседы со школьниками. Фото: пресс-служба ГП №4

По словам врача, различные нарушения половой функции легче корректировать при ранних выявлениях.

"В данное время принимаю участие в скрининговом осмотре в общеобразовательных школах, провожу беседы, рассказываю о том, что крайне важно с раннего возраста бережно относиться к своему здоровью и соблюдать правила личной гигиены. Важно уметь наладить коммуникацию с девочками-подростками, в доступной и понятной форме доносить информацию, отвечать на все интересующие вопросы, обсуждать деликатные вопросы и так далее", – добавила эксперт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1962087-molodezhnyy-tsentr-zdorovya-zhas-urpak-otkrylsya-v-almaty/