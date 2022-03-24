Алматинцев приглашают бесплатно обследоваться на колоректальный рак

Иллюстративное фото: пресс-служба КазНИИОиР

В КазНИИ онкологии и радиологии 26 марта состоится День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению колоректального рака, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИОиР.

Прием будут осуществлять врачи-онкологи и онкопроктологи с 9 утра до 13 часов дня.

В рамках Дня открытых дверей можно получить бесплатную консультацию по выявлению колоректального рака и ректальное обследование. При наличии показаний пациенты будут направлены на виртуальную колоноскопию.

Кроме этого, жители города, посетившие День открытых дверей, получат экспресс-тест на определение скрытой крови в кале - гемокульт (iFOB) тест.

День открытых дверей состоится по адресу: город Алматы, проспект Абая 91, угол улицы Шарипова. Телефон для справок: 8 (727) 349 61 16.

Ранее онколог-хирург Абай Джуманов рассказал, кто из казахстанцев имеет повышенный риск развития колоректального рака. Врач также рассказал, какие признаки указывают на развитие колоректального рака и когда нужно обращаться к специалисту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961888-almatintsev-priglashayut-besplatno-obsledovatsya-na-kolorektalnyy-rak/