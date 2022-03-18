В Минздраве Казахстана опровергли слухи о возможном дефиците инсулина

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Глава Минздрава на брифинге в СЦК прокомментировала распространяемое в соцсетях сообщение о вывезенном из Алматы в Россию инсулине, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният заверила, что дефицит инсулина стране не грозит.

"10 видов инсулина мы закупили, 40% запаса на сегодняшний день имеется. Все больные инсулином обеспечены.

Когда вчера информация в Сети появилась, мы даже позвонили в диабетическую ассоциацию (это пациентская организация, которая имеет связь со всеми пациентами), узнать, в чем проблема именно в Алматы. Эта информация не подтвердилась", – объяснила глава Минздрава.

Она отметила, что больные диабетом обеспечиваются инсулином бесплатно, в рамках ГОБМП.

Также напомним, что ранее в Минздраве прокомментировали вопрос о проблемах поставок лекарств из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961520-v-minzdrave-kazahstana-oprovergli-sluhi-o-vozmozhnom-defitsite-insulina/