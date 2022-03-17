Санврачи: заболеваемость ОРВИ выросла более чем в 3 раза в Нур-Султане

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ОРВИ и грипп – одни из самых часто регистрируемых заболеваний в Казахстане. 17 марта завершился эпидемиологический сезон 2021-2022 года, после чего санврачи столицы представили статистику заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на заместителя ДСЭК Нур-Султана Жанну Пралиеву.

Сообщается, что с 1 октября 2021 года по 17 марта 2022 года среди астанчан было зарегистрировано 78 414 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом, на 100 тысяч человек населения приходится около 6352 заболевших, что выше аналогичного показателя за прошлый год в 3,6 раза (20 101 случаев, показатель на 100 тысяч – 1 739,9).

"Из общего числа ОРВИ, зарегистрированных с начала эпидемического сезона (с 1 октября 2021 года по 17 марта 2022 года), зарегистрировано 88 случаев гриппа, интенсивный показатель составил 7,1, из них среди детей до 14 лет – 55 случаев гриппа с показателем 15,1 (грипп типа А (H3N2) – 87 случаев, типа В – 1 случай). У лиц с положительными результатами на грипп инфекция COVID-19 не выявлена.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость гриппом уменьшилась в 1,7 раза (за 2020 год – 139 случаев гриппа, интенсивный показатель – 12,03, и среди детей до 14 лет – 63 случаев, интенсивный показатель – 5,4)", – отметила Жанна Пралиева.

В связи с этим, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана представил памятку с мерами предосторожности и правилами профилактики ОРВИ и гриппа.

Таким образом, санврачи рекомендуют:

прикрывать нос салфетками при кашле;

выбрасывать использованные салфетки;

чихать и кашлять в локоть, если салфетки нет;

регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или протирать их спиртосодержащим средством для обработки рук;

не трогать глаза, нос и рот немытыми руками;

избегать объятий, рукопожатий и поцелуев при встрече, в период эпидемии;

избегать мест массового скопления людей или сократить время пребывания в них;

укреплять иммунитет: принимать витамины, есть овощи и фрукты, пить травяные чаи и настои;

как можно чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1961235-sanvrachi-zabolevaemost-orvi-vyrosla-bolee-chem-v-3-raza-v-nur-sultane/