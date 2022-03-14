Скончался казахстанский онколог-хирург Муратбек Жумакаев

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Ушел из жизни казахстанский онколог-хирург Муратбек Жумакаев, об этом сообщается на официальной странице КазНИИ онкологии и радиологии в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что скоропостижно скончался наш уважаемый коллега, директор КГП "Многопрофильная больница №3" Управления здравоохранения Карагандинской области, кандидат медицинских наук, врач онколог-хирург высшей квалификационной категории, организатор общественного здравоохранения высшей квалификационной категории Жумакаев Муратбек Даулетханович", – говорится на странице КазНИИ онкологии и радиологии в Facebook.

Муратбек Жумакаев в 1979 году окончил Карагандинский медицинский институт.

В 1996 году он работал врачом-хирургом Областной клинической больницы города Караганды. С 1997 года работал врачом-микрохирургом Областной клинической больницы. В 2005 году был назначен заместителем директора по лечебной работе клиники имени профессора Макажанова в Караганде.

В июне 2004 года Жумакаеву была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

В разное время он был удостоен таких наград, как "Денсаулык сактау iciнiң уздігі", "Ерен еңбегі үшiн", "Казахстан Республикасының тәуелсздігіне 20 жыл", "За вклад в развитие КГМУ", "Бірлік".

"Муратбек Жумакаев был главным врачом Карагандинского онкологического диспансера многие годы. Проявил себя как талантливый организатор, профессионал высочайшего класса. Наставник, воспитавший не одно поколение врачей-онкологов.

Всегда внимательный к пациентам, он каждый рабочий день начинал с обхода клиники, знал практически всех пациентов в лицо. Его слава как хирурга-онколога распространялась далеко за пределами Карагандинской области, к нему приезжали на прием многочисленные пациенты из других регионов Казахстана ", – вспоминают его коллеги из КазНИИ онкологии и радиологии.

Причина смерти не сообщается.

"У Муратбека Даулетхановича было много планов: строительство нового корпуса, установка аппаратов лучевой терапии, внедрение современных медицинских услуг, проведение конференции, посвященной юбилею онкологического диспансера, который из-за пандемии пришлось отложить. К сожалению, все это будет уже без него", – говорится в публикации.

В январе в Мангистау скончался известный акушер-гинеколог Рзагали Атанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1960514-skonchalsya-kazahstanskiy-onkolog-hirurg-muratbek-zhumakaev/